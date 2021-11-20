"Сейчас я стал лучше как тренер, чем был тогда. У меня больше опыта, лучше знаю игру. Я больше знаю о соперниках, знаю, как атаковать и защищаться.

"Мы не знаем, как они играют. Будет видно", – Гвардиола удивил подопечных перед матчем с Манчестер Юнайтед

Но если бы я не стал лучше, это была бы катастрофа, честно говоря. Мне было 37 лет, а теперь мне 50. Со временем ты учишься. Сейчас я более расслаблен. Опыт позволяет мне это. Я работаю, стараюсь вовсю, и если это срабатывает, то отлично. Если нет, я стараюсь еще раз пробовать. Победа зависит от многих факторов, которые ты не можешь контролировать", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, Пеп возглавлял Барсу в 2008-2012 годах, позже перебрался в Баварию, а уже в 2016-м стал наставником Манчестер Сити.

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