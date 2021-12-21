"Барса за последнее десятилетие выигрывала чемпионаты, Кубки и выходила в полуфинал Лиги чемпионов, и нам пока не следует нервничать.

Хави не списывает Барселону из числа претендентов на чемпионство

Если сейчас нам нужно страдать и переживать не лучшие времена, то мы должны пройти через это. Наступят лучшие времена.

Сейчас у Барсы очень хороший совет директоров и очень хороший тренер. Мы еще не встречались с Хави лично, но он любит Барселону и сумеет поднять ее.

Мы должны быть терпеливы. Но есть хорошие семена, которые принесут хорошие плоды. И когда команда начнет работать, она будет снова побеждать", – цитирует Гвардиолу Diario Sport.

Напомним, Хави возглавил каталонский клуб около месяца назад. После 17 туров Ла Лиги Барселона расположилась на 8-й строчке. Подопечные Хави не смогли пройти групповой этап Лиги чемпионов.

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