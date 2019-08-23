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Гвардиола оценил физическое состояние Зинченко после проблем в матче с Тоттенхэмом

17:01 233 Читати українською
Гвардиола оценил физическое состояние Зинченко после проблем в матче с Тоттенхэмом
Зинченко и Гвардиола / Reuters

Главный тренер Манчестер Сити рассказал о состоянии своих подопечных перед третьим туром АПЛ.

 

Во время поединка со "шпорами" Зинченко просил помощи врачей, но все же закончил матч.

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"Я думаю, Зинченко в форме. Он хорошо тренировался, все замечательно, у него просто была судорога. Стоунз не готов на этой неделе. Мы посмотрим, когда он будет в форме, чтобы вернуться", – цитирует Гвардиолу официальный твиттер "горожан".

Напомним, в рамках третьего тура АПЛ Манчестер Сити поедет в гости к Борнмуту.

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