"Грилиш сыграл замечательно. В его игре виден характер, Джек создавал моменты. К сожалению, мы не смогли выиграть для него в день дебюта, но он действовал очень хорошо. Он не терял мяч и создавал опасность рядом со штрафной.

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Де Брюйне еще ни разу не провел полноценное занятие. Ему нужно тренироваться. Чтобы сыграть 90 минут, ему нужно время", – цитирует Гвардиолу BBC.

Отметим, что матч против Тоттенхэма стал первым для Грилиша в составе Манчестер Сити в АПЛ. Джек не смог помочь избежать поражения от "шпор" со счетом 1:0.

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