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Гвардиола обвинил Арсенал в заговоре против Манчестер Сити

21 июля 10:24 - Читати українською
Гвардиола обвинил Арсенал в заговоре против Манчестер Сити
Микель Артета и Хосеп Гвардиола / Фото ФК Манчестер Сити

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола имеет претензии к клубу, который возглавляет его бывший помощник.

19’ Пьер-Эмерик Обамеянг
71’ Пьер-Эмерик Обамеянг
 
19’ Пьер-Эмерик Обамеянг
71’ Пьер-Эмерик Обамеянг

"Соперники всегда заслуживают моего уважения. Я уважаю все, что делает Арсенал на поле, но мне не нравятся их действия за пределами стадиона", – заявил Гвардиола после полуфинала Кубка Англии против "канониров" (0:2).

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По информации Marca, испанский специалист считает Арсенал оргназитором коллективной жалобы в арбитражный суд, под которой подписалось 8 клубов АПЛ. В обращении команды требовали отклонить апелляцию "горожан" о дисквалификации коллектива Гвардиолы на 2 сезона из еврокубков.

Напомним, суд в Лозанне принял сторону Манчестер Сити и отменил дисквалификацию.

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