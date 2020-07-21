Гвардиола обвинил Арсенал в заговоре против Манчестер Сити

"Соперники всегда заслуживают моего уважения. Я уважаю все, что делает Арсенал на поле, но мне не нравятся их действия за пределами стадиона", – заявил Гвардиола после полуфинала Кубка Англии против "канониров" (0:2).

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По информации Marca, испанский специалист считает Арсенал оргназитором коллективной жалобы в арбитражный суд, под которой подписалось 8 клубов АПЛ. В обращении команды требовали отклонить апелляцию "горожан" о дисквалификации коллектива Гвардиолы на 2 сезона из еврокубков.

Напомним, суд в Лозанне принял сторону Манчестер Сити и отменил дисквалификацию.

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