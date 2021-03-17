Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола продвигается к званию самого успешного тренера в истории Лиги чемпионов.

Вчерашняя победа над Боруссией М (2:0) стала для испанца 82-й в рамках главного клубного турнира Европы.

Манчестер Сити – Боруссия М – 2:0 – видео голов и обзор матча

По этому показателю Гвардиола обошел Жозе Моуринью и теперь единолично занимает четвертое место, сообщает Gracenote. Впереди три легендарные тренера – Арсен Венгер (86), Карло Анчелотти (89) и сэр Алекс Фергюсон (102). Если в этом году Манчестер Сити дойдет до финала и выиграет все матчи, то Гвардиола опередит француза.

Добавим, что "горожане" узнают следующего соперника в пятницу (19 марта), когда состоится жеребьевка 1/4 финала ЛЧ.

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