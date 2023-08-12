Между форвардом и наставником "горожан" произошла перепалка. После матча Гвардиола заявил, что это был рабочий момент.

"Он всегда хочет получить пас, выйти лицом к лицу и забить. Но до конца тайма оставалось несколько минут, до этого мы потеряли мяч в ситуации с Ковачичем и Родри. Бернарду правильно сделал, не стал отдавать ему пас.

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Ничего серьезного не произошло. Мы просто обсудили, как лучше действовать. Никаких проблем. Он забил два гола, и, думаю, остался доволен", – цитирует Гвардиолу Manchester Evening

Напомним, Манчестер Сити ударно стартовал в новой кампании АПЛ, разгромив Бернли в первом туре чемпионата. Холанд еще до перерыва фактически оформил победу для "горожан", забив два гола в ворота соперника.

Напомним, уже в среду, 16 августа, Манчестер Сити встретится с Севильей в рамках матча за Суперкубок УЕФА. Старт встречи запланирован на 22:00.

Ман Сити вынес Бернли в первом матче АПЛ 2023/24 – Холанд забил 2, поругался с партнером и Гвардиолой, потеря звезды