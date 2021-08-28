"Расстроился ли я из-за того, что Манчестер Сити не смог приобрести Харри Кейна или Криштиану Роналду? Я бы сказал, что "расстроен" – неподходящее слово. У нас исключительный состав.

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С тех пор, как я пришел в клуб, я постоянно благодарю его за то, что у нас лучшие футболисты. Поэтому мы не расстроены. Замечательно, что Роналду вернулся в Англию, это хорошие новости для АПЛ", – приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Напомним, Манчестер Юнайтед объявил о возвращении Криштиану Роналду, защищал цвета "красных дьяволов" в 2003-2009 годах. Манчестер Сити же претендовал на трансфер португальца или форварда Тоттенхэма Харри Кейна, но в итоге "горожане" не подписали ни одну из своих целей.

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