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Гвардиола объяснил, почему Фергюсон не смог бы долго тренировать Барселону

11:22 170 Читати українською
Гвардиола объяснил, почему Фергюсон не смог бы долго тренировать Барселону
Хосеп Гвардиола и Алекс Фергюсон / Фото AFP

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола сравнил принцип работы клубов со СМИ в топ-чемпионатах Европы.

"В Англии можно провести в одном клубе лет 20. Я практически в течение недели не вижу журналистов. Внутри команды были сложные моменты, приходилось быть жестким, но все эти моменты оставались внутри команды.

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А вот в Барселоне или Баварии все, что происходило, уже на следующий день было написано в газетах. В этом смысле в Англии легче. Не думаю, что Фергюсон смог бы провести в Барселоне 25 лет", – цитирует Гвардиолу издание ВВС.

Напомним, после 10-ти туров действующий чемпион Англии Манчестер Сити возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея в активе 26 очков.

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Теги
Англия Барселона Барселона Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Алекс Фергюсон
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