Гвардиола не считает себя лучшим тренером мира – откровенное признание

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола критически относится к оценке своего уровня.

"Что такое "лучший тренер в мире"? Я не знаю, никогда не чувствовал себя таким, никогда в своей жизни. Когда я выигрывал с Барселоной шесть титулов подряд, или АПЛ дважды подряд – никогда себя таким не чувствовал.

700 фунтов, чтобы вывести на поле звезду АПЛ – как английские клубы цинично наживаются на детях

Я побеждал, потому что у меня были невероятные футболисты в больших клубах, невероятные менеджеры. Такие большие клубы. Я хороший тренер, но не лучший.

Дайте мне команду, не знаю... Не такую, как Манчестер Сити, и я не буду побеждать, не буду побеждать", – сказал Гвардиола в интервью Football Daily.

Гармата Маліновського, розкішний міланський трилер, сюрпризи Бундесліги, рятівний Мессі – огляд вікенду