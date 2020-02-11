toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - БАТЭ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АНДРЕЙ ЛУНИН

Гвардиола не считает себя лучшим тренером мира – откровенное признание

11 февраля 22:25 92 Читати українською
Гвардиола не считает себя лучшим тренером мира – откровенное признание
Хосеп Гвардиола / Getty images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола критически относится к оценке своего уровня.

"Что такое "лучший тренер в мире"? Я не знаю, никогда не чувствовал себя таким, никогда в своей жизни. Когда я выигрывал с Барселоной шесть титулов подряд, или АПЛ дважды подряд – никогда себя таким не чувствовал.

700 фунтов, чтобы вывести на поле звезду АПЛ – как английские клубы цинично наживаются на детях

Я побеждал, потому что у меня были невероятные футболисты в больших клубах, невероятные менеджеры. Такие большие клубы. Я хороший тренер, но не лучший.

Дайте мне команду, не знаю... Не такую, как Манчестер Сити, и я не буду побеждать, не буду побеждать", – сказал Гвардиола в интервью Football Daily.

Гармата Маліновського, розкішний міланський трилер, сюрпризи Бундесліги, рятівний Мессі – огляд вікенду

blog_ava
Динамо не смогло переиграть БАТЭ в спарринге – заявка Бущана на статус основного и роковое поражение инертного украинца
11 февраля
1585
Теги
Видеоновости Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
55
мин
Динамо Киев
15:00
Тобол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук