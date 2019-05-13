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Гвардиола: Обещаю, в следующем сезоне Манчестер Сити вернется еще сильнее

13 мая 08:25 166 Читати українською
Гвардиола: Обещаю, в следующем сезоне Манчестер Сити вернется еще сильнее
Пеп Гвардиола / Sky Sports

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от следующего сезона после победы в АПЛ.

"Нужно хорошо подготовиться и принять правильные решения перед следующим сезоном. Нам нужно вернуться еще сильнее, потому что Ливерпуль, думаю, останется в борьбе, другие тоже станут лучше.

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Манчестер Юнайтед должен вернуться, Челси после года с Сарри станет сильнее, Тоттенхэм – вы уже видели, в финале Лиги чемпионов, Арсенал может сделать то, что должен сделать, и будет в борьбе.

Но мы принимаем этот вызов. Я обещаю: мы вернемся. И у меня есть ощущение, что мы будем сильнее в следующем сезоне", – сказал Гвардиола в послематчевом комментарии, передает HaytersTV.

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