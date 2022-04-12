"Возможно, Чики Бегиристайн знал, что Фернандиньо уходит, и не сказал мне. Но я не был в курсе, это стало сюрпризом. Мы знаем, кто такой Фернандиньо. Другой футболист мог бы что-то скрывать, но Фернандиньо прямой и честный. Завтра с Атлетико мы сыграем за него и постараемся подарить лучшее прощание.

Фернандиньо играет огромную роль в команде. Мне очень нравятся игроки, которые приносят пользу вне поля. Я знаю, как много он сделал для партнеров, скольким помог адаптироваться", – сказал Пеп Гвардиола на пресс-конференции после того, как Фернандиньо объявил, что покидает Манчестер Сити.

Гвардиола хотел, чтобы бразилец остался еще на один сезон, однако Ферна решил вернуться в Бразилию, чтобы получать больше игрового времени.

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