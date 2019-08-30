Гвардиола – о жеребьевке Лиги чемпионов: Я не смотрел матчи Шахтера и других соперников

Главный тренер Манчестер Сити рассказал о своих ожиданиях от розыгрыша Лиги чемпионов 2019/20.

"Как получилось, так получилось. Я не смотрел матчи Шахтера перед тем, как сыграть с ним, не смотрел игры Динамо Загреб и Аталанты. Хотя я знаю тренера Аталанты и то, что они провели невероятный сезон. Но матчи я не смотрел, поэтому у меня нет мнения по этому поводу.

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Мы должны сделать то, что должны, чтобы пройти дальше. Важно ли выиграть Лигу чемпионов? Важно, но если не получится, я останусь тем же человеком. Буду вставать утром, хорошо питаться, любить родных людей, моя жизнь не изменится.

Я честен с собой, и в Лиге чемпионов многие команды столь же сильны, как и мы. Одна ошибка, одна неудачная игра – и ты вылетел", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

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Напомним, в первом матче группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити встретится с донецким Шахтером. "Горняки" будут принимать чемпионов Англии 18 сентября.