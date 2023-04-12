"Это действительно была хорошая игра Лиги чемпионов и топ-команд. На протяжении 55, 60 минут игра была напряженной.

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Родри забил невероятный гол, но мы не смогли полностью контролировать Мусиалу и Гнабри. Первые 5, 10, 15 минут второго тайма соперник преобладал, они имели моменты. Но потом мы что-то скорректировали и стали лучше в завершающем периоде матча.

Это невероятный результат, но я знаю, что такое выезд в Мюнхен. Мы должны сделать что-то новое, чтобы не пострадать от их качества. И мы попробуем это сделать", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, Ман Сити дома забил 3 сухих гола в ворота Баварии и, фактически, решил задачу выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

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