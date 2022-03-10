Победа в Лиссабоне со счетом 5:0 облегчила задачу Манчестер Сити и развязала руки Пепу Гвардиоле. Он дал дебютировать воспитаннику "горожан" СиДжей Иган-Райли и даже провел замену голкипера.

Выход Зинченко и Ко в 1/4 финала Лиги чемпионов в видеообзоре матча Манчестер Сити – Спортинг

На 73-й минуте встречи 36-летний Скотт Карсон появился на поле вместо Эдерсона. Таким образом, он снова вышел в матче Лиги чемпионов через 16 лет и 334 дня после дебютной и единственной игры, когда ему было 19 лет. Это самый большой разрыв между матчами для любого игрока в истории ЛЧ.

Спортинг ответил рекордом юниора. Рубен Аморим на последние несколько минут выпустил Родриго Рибейру. В возрасте 16 лет и 315 дней португалец стал самым молодым игроком, сыгравшим в плей-офф Лиги чемпионов, и первым, кто сделал это до того, как ему исполнилось 17 лет. Следует заметить, что абсолютный рекорд остался при Юссуфа Мукоко из Борусии Д, который играл в группе ЛЧ, когда ему было 16 лет и 18 дней.

Зинченко вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов – ленивая ничья Манчестер Сити со Спортингом, Пеп даже заменил голкипера