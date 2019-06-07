Гвардиола: Нет лучшего места для работы, чем Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола назвал английский чемпионат лучшим местом работы для тренера и опроверг слухи о возможном переходе в Ювентус.

"В мире нет лучшего места для работы тренером, чем Англия. Я работал в Испании и Германии. Думаю, что Италия очень похожа на Испанию, поэтому лучшего места нет.

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Во многих местах фанаты освистывают вас, если вы не побеждаете, но здесь они всегда вас поддерживают. Помню, первый год был тяжелым. Поражение в Лиге чемпионов от Монако, в Премьер-лиге мы выступили не очень хорошо, но люди все равно поддерживают вас.

Это идеальное место для работы. Я почувствовал это в первом сезоне и не забываю об этом. Я знаю, как устроена эта работа. Когда в первый год не все получается, нам всем нужно время, и я не забуду, как меня поддерживали.

Вот почему я рад отплатить болельщикам за доверие, которое они оказали мне и моим игрокам. Впереди нас ждет лучшее", – сказал Гвардиола в интервью сайту Манчестер Сити.

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