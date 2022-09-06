"Выиграет ли Манчестер Сити Лигу чемпионов? Бл**ь, я не знаю. Спорт всегда дает вам еще одну возможность. Хотел бы иметь такую историю, как Севилья в Лиге Европы", – приводит слова Пепа журналист Джеймс Вон.

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"Все зависит от нашей работы. Если мы будем недостаточно хорошие, то вернемся домой и будем наказаны фанатами и СМИ, а через некоторое время будем снова двигаться вперед. В прошлом сезоне мы боролись за то, чтобы дойти до поздних стадий ЛЧ, мы знаем, как это будет тяжело", – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Добавим, что Ман Сити попал в группу G, где их соперниками станут Севилья, Боруссия Дортмунд и Копенгаген. Уже сегодня "горожане" сыграют с Севильей, начало матча в 22:00.

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