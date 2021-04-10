Гвардиола не видит проблемы, если Агуэро присоединится к конкуренту Манчестер Сити
11:34 - Читати українською
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола примет любой выбор нападающего Серхио Агуэро.
"Что я думаю, если Серхио окажется в другом клубе АПЛ? Мы желаем ему только лучшего.
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Наверное, он выберет наиболее оптимальный вариант для завершающего этапа карьеры. Мы поддержим любой выбор Серхио и его семьи. Лучшее решение для него – лучшее решение для всех", – цитирует Гвардиолу Goal.
Напомним, Агуэро связывают с лондонскими грандами (Арсенал, Челси), но есть и зарубежные претенденты – ПСЖ, Барселона.
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