"Что я думаю, если Серхио окажется в другом клубе АПЛ? Мы желаем ему только лучшего.

Агуэро получил неожиданный вариант продолжения карьеры – неочевидный козырь в переговорах

Наверное, он выберет наиболее оптимальный вариант для завершающего этапа карьеры. Мы поддержим любой выбор Серхио и его семьи. Лучшее решение для него – лучшее решение для всех", – цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, Агуэро связывают с лондонскими грандами (Арсенал, Челси), но есть и зарубежные претенденты – ПСЖ, Барселона.

Последний из могикан чемпионского Ман Сити – Агуэро завершает эру с легендарным голом и статусом второго после Месси