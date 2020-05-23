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Гвардиола не вернется в Барселону – легенда каталонцев назвал причину

12:31 184 Читати українською
Гвардиола не вернется в Барселону – легенда каталонцев назвал причину
Месси и Гвардиола / Getty images

Бывший игрок Барселоны Франсиско Карраско считает, что не стоит рассчитывать на возвращение в команду Хосепа Гвардиолы.

"Этого не произойдет, потому что Гвардиола очень умный. В то же время, это мечта многих людей, пока в команде еще есть Месси. Все хотят снова пережитое то время с Пепом", – цитирует Карраско AS.

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К слову, Франсиско Карраско защищал цвета Барселоны с 1978 по 1989 годы. За это время вингер провел за каталонцев 262 матча, отметившись 49 голами, а также вместе с командой трижды выигрывал Кубок обладателей кубков и доходил до финала Кубка чемпионов 1986 года.

Напомним, Гвардиола возглавлял Барселону с 2008 по 2012 годы. За это время команда трижды стала чемпионом Испании, выиграла два национальных Кубка и дважды победила в Лиге чемпионов.

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