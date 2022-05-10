"Манчестер Сити нуждается в лидерах, но Гвардиола не хочет в команде лидеров, сильных личностей. Он сам по натуре лидер. Поэтому команда часто попадает в ментальную яму. На поле никто не может потянуть партнеров за собой.

Гвардиола специально подбирает таких футболистов, он не умеет работать с сильными личностями. Он делал что-то подобное в Барселоне, но строил команду так, чтобы контролировать абсолютно все и всех. Когда что-то не так, только он принимает решения", – цитирует Евра газета Marca.

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Напомним, что Пеп никогда не выигрывал Лигу чемпионов с Манчестер Сити. Он 4 сезона не доходил даже до полуфинала, а в прошлом году проиграл Челси финал. В этом сезоне "горожане" вылетели в полуфинале от Реала после домашней победы.