Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Барселона договорилась с Жюлем Кунде о продлении контракта до лета 2030 года. Сейчас все документы согласованы юристами игрока и клуба – официальное оформление состоится в ближайшее время.

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Действующее соглашение француза действовало до 2027 года, однако летом появились слухи о возможном трансфере в Манчестер Сити. Команда Пепа Гвардиолы рассматривала Кунде как альтернативу Тино Ливраменто, который должен был заменить Кайла Уокера. Впрочем, Барселоне удалось убедить 26-летнего оборонца остаться.

В прошлом сезоне Кунде провел 53 матча во всех турнирах, забив 4 гола. Один из них стал решающим в финале Кубка Испании против Реала.

Сейчас Кунде участвует в предсезонной подготовке. Барселона откроет новый сезон матчем против Мальйорки 16 августа, а до того проведет товарищескую игру с Комо за трофей Жоана Гампера 10 августа.

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