Гвардиола не скупился на комплименты конкурентам Зинченко перед матчем Лиги чемпионов
Наставник "горожан" Хосеп Гвардоила доволен конкуренцией на позиции левого защитника.
"Для нас так важно, что Менди в хорошей форме. Забивать голы – последнее, чего я хочу от Бенжамена. Я хочу, чтобы он хорошо защищался, был в хорошей форме и был сосредоточен.
Зинченко попал в заявку Манчестер Сити на матч Лиги чемпионов против Порту
Он сыграл две игры по 90 минут и проявил себя достаточно хорошо. Но все же нам нужно проверить, сможет ли он регулярно поддерживать такие тренировки и концентрацию.
Также Канселу очень помог нам в этом сезоне, особенно, когда травмировались Зинченко и Аке", – цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.
Напомним, сезон 2020/21 складывается неудачно для Зинченко, которому значительно помешала травма. 23-летний универсал сборной Украины провел только 3 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
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