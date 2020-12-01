"Для нас так важно, что Менди в хорошей форме. Забивать голы – последнее, чего я хочу от Бенжамена. Я хочу, чтобы он хорошо защищался, был в хорошей форме и был сосредоточен.

Зинченко попал в заявку Манчестер Сити на матч Лиги чемпионов против Порту

Он сыграл две игры по 90 минут и проявил себя достаточно хорошо. Но все же нам нужно проверить, сможет ли он регулярно поддерживать такие тренировки и концентрацию.

Также Канселу очень помог нам в этом сезоне, особенно, когда травмировались Зинченко и Аке", – цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.

Напомним, сезон 2020/21 складывается неудачно для Зинченко, которому значительно помешала травма. 23-летний универсал сборной Украины провел только 3 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Заради України відмовив двом країнам, їздив на перегляд у Баварію та Шахтар і рятуватиме Шальке: хто такий Ігаль Брук?