Гвардиола не хочет играть без зрителей – испанец убежден, что АПЛ повторит печальную судьбу других топ-чемпионатов

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола разочарован решениями проводить футбольные матчи без поддержки болельщиков.

"Разве футбол работает без зрителей? Если люди не могут прийти на стадион, то в этом нет смысла. Мы будем делать то, что должны, но я бы не хотел играть без людей на трибунах.

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Я играл в таких условиях еще будучи маленьким мальчиком в школе. В Испании все началось с игр за закрытыми дверями. Это произошло уже в Италии. Я думаю, что это произойдет и здесь, в Англии. Если УЕФА скажет, что мы должны играть без зрителей, то мы будем. Я хотел бы играть с нашими болельщиками. Если это будет продолжаться долго, то нет смысла, но здоровье – это самое важное. Каждая страна должна бороться с этим ежедневно", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, завтра (11 марта) Манчестер Сити встретится с Арсеналом в рамках перенесенного матча 28 тура АПЛ. Пока нет информации, что болельщикам запретят вход на Этихад.

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