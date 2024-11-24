"Сейчас мы уязвимы в обороне. Мы начали этот матч очень хорошо, как всегда, но не смогли забить, а потом пропустили. После этого мы пропустили еще несколько мячей, что сейчас тяжело для наших эмоций.

Манчестер Сити получил 0:4 от Тоттенхэма на Этихаде – Гвардиола пережил исторический позор

За восемь лет мы никогда не находились в такой ситуации. Теперь нам нужно жить и сломать ее, выигрывая в следующих играх, особенно в следующей. Сейчас мы видим вещи одним образом, возможно через несколько недель мы увидим их по-другому. Мы рады, когда выигрываем и обеспокоены, когда проигрываем. Это нормально. Была бы проблема, если бы футболисты не волновались или я не волновался.

Я был в такой ситуации как игрок, но не как тренер. В жизни и спорте не бывает сказок, иногда приходится переживать такие ситуации. Вы не можете обвинять друг друга, нужно оставаться вместе, продолжать делать то, что мы сделали. Единственный шанс, который у нас есть, это сохранить подход. На протяжении последних восьми лет результаты были, было бы ошибкой менять подход.

Гвардиола официально продлил контракт с Манчестер Сити

Мы не привыкли к такой ситуации, но жизнь такова. Иногда это происходит, и мы должны это принять. Это то, что сейчас, и мы встанем и преодолеем это. Мы должны это сделать, поговорить, и во вторник против Фейеноорда будет шанс попытаться исправить ситуацию.

Моя новая сделка? Огонь – это когда вы выигрываете много матчей, что лучше, чем когда вы проигрываете, но мы принимаем это. Мы должны двигаться вперед, переломить сегодняшнюю ситуацию", – приводит слова Гвардиолы ВВС.