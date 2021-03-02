Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола признался, что на данный момент не видит аргентинского форварда в старте своей команды.

"Агуэро знает, что должен вернуть свою лучшую форму, чтобы играть. Он знает это с первого же дня. Те, кто выходят на поле, заслуживают этого.

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Это касается не только Серхио, а всех. Я стараюсь принимать справедливые решения. Если они будут справедливыми только для одного игрока, то для других станут несправедливыми.

Серхио очень важен для нас. Самый важный гол в истории клуба на его счету. Мы хотим ему помочь. И он вернется в стартовый состав", – цитирует Гвардиолу издание Goal.

Напомним, Агуэро защищает цвета Манчестер Сити с 2011 года – его контракт с клубом заканчивается этим летом. В текущем сезоне 32-летний нападающий провел в футболке "горожан" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола. За аргентинцем, который неоднократно заявлял о желании покинуть манкунианцев, выстроилась длинная очередь (Барселона, ПСЖ, Ювентус, Интер и др.). Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн евро.

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