Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился эмоциями от победы над лондонским Вест Хэмом (2:1) в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги.

"Удивлен количеством созданных нами моментов. В первом тайме практически было невозможно играть.

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Команда продемонстрировала хорошую игру, учитывая сложный матч с ПСЖ. Мы могли забить 3-4 мяча. Все сыгравшие сегодня игроки были великолепны. Не стоит забывать, с каким соперником мы играли. Работники нашего стадиона потрясающие. Благодаря им мы смогли сыграть", – заявил испанец в комментарии BBC Sport.

Отметим, что на заснеженном Этихаде "горожане" одолели лондонцев благодаря голам Гюндогана и Фернандиньо. В составе "молотков" забил Лансини.

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