"Холанд? У него повреждены связки. Он чувствует себя лучше, у нас есть еще неделя. Эрлинг не сыграет против Севильи, потому что мы уже квалифицировались.

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Надеюсь, что против Фулхэма он сможет нам помочь (5 ноября – прим.). Если нет, он может сыграть против Челси в Кубке Лиги (состоится 9 ноября – прим.)", – цитирует Гвардиолу SportBible.

Напомним, Холанд пропустил поединок 14-го тура АПЛ против Лестера из-за повреждения, который получил в игре с Боруссией Дортмунд в Лиге чемпионов. В общем, Эрлинг сыграл в 16 матчах этого сезона за Ман Сити, в которых отличился 22 голами и 3 ассистами.

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