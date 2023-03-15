Наставник "горожан" рассказал о клубах, поразивших его больше всего в этом сезоне. Заметим, что испанский специалист выделил сразу три итальянские команды.

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"Наполи, пожалуй, самая сильная команда в Европе в этом году. С точки зрения игры, очень близко к Арсеналу. Затем вернулись Интер и Милан. Я очень доволен. И у нас есть Де Дзерби, который меняет многие вещи в АПЛ, играя в замечательный футбол. Все хорошее, что происходит в Италии, делает меня счастливым. Однажды буду там тренировать? Думаю, я просто приеду в отпуск", – цитирует испанца Sky Sport.

Напомним, что три из четырех названых команд играют в Лиге чемпионов. Интер и Милан уже оформили путевки в четвертьфинал, а Наполи сыграет против Айнтрахта 15 марта. Арсенал выступает в Лиге Европы. Ответный матч против Спортинга запланирован на 16 марта.

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