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Гвардиола назвал самую сильную команду планеты

17:12 126 Читати українською
Гвардиола назвал самую сильную команду планеты
Хосеп Гвардиола / официальный сайт АПЛ

Главный тренер английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мыслями относительно ближайшего соперника своих подопечных – лидера АПЛ Ливерпуль.

 

"В этот момент Ливерпуль – сильнейшая команда мира. Нас ждет 90 минут игры, и мы будем реализовывать план.

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Клопп сделал это в Боруссии, и легко проанализировать, насколько огромным является его влияние здесь. Когда он возглавил команду, то она не претендовала на титул, а 3-4 года спустя он построил нечто удивительное.

Не знаю, закончится ли гонка за титул, если Манчестер Сити проигрывает, впереди еще много матчей. В воскресенье мы хотим сражаться до последнего и во всех последующих матчах", – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Отметим, что матч Ливерпуль – Манчестер Сити состоится в воскресенье, 10 ноября. Начало поединка в 18:30.

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Ливерпуль - Манчестер Сити Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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