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Гвардиола назвал одного игрока, которого не продал бы даже за полмиллиарда евро

15:07 148 Читати українською
Гвардиола назвал одного игрока, которого не продал бы даже за полмиллиарда евро
"Тебя, сынок, не продам никогда!" / Reuters

Наставник английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола назвал игрока, который является крупнейшим активом чемпионов Англии.

"Новый контракт Фодену мы предложили не случайно. Это единственный наш игрок, который не может быть продан при любых обстоятельствах – единственный. Не продадим даже за 500 млн евро.

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Фил никуда не уйдет, поскольку он и есть Сити. Никого подписывать на его позицию не будем. Когда Давид Силва покинет клуб, мы знаем, кто станет нашим новым волшебником", – приводит слова Гвардиолы The Sun.

Напомним, что 19-летний Фил Фоден дебютировал на профессиональном уровне за "горожан" в ноябре 2017-го. В нынешнем сезоне в его активе 4 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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Фил Фоден Фил Фоден Трансферы Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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