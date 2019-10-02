Гвардиола назвал одно из лучших приобретений Манчестер Сити – неожиданный выбор

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высоко оценил игру полузащитника клуба Илкая Гюндогана.

"Вы даже не представляете, насколько он хорош. Илкай – исключительный футболист. Он может играть на разных позициях, везде соблюдая рабочую этику..

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Мне очень не хватало его в первый сезон, когда он выбыл на полгода из-за травмы колена. Он невероятный. Гюндоган – одно из лучших приобретений в истории этого клуба", – приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, Гюндоган, как и Гвардиола присоединился к Манчестер Сити летом 2016 года. Ранее, в течение пяти лет, хавбек защищал цвета дортмундской Боруссии. За это время в составе "горожан" футболист и тренер завоевали шесть трофеев.

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