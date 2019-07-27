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Гвардиола назвал лучшего игрока, с которым ему приходилось работать – выбор откровенно удивил

06:00 10 Читати українською
Гвардиола назвал лучшего игрока, с которым ему приходилось работать – выбор откровенно удивил
Александр Зинченко и Фил Фоден / Фото ФК Манчестер Сити

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не скупился на комплименты для своего хавбека Фила Фодена.

"Я много раз говорил на пресс-конференциях, но не в лицо Филу Фодену – он самый талантливый игрок из тех, кого я видел и как футболист, и как тренер. У него есть все для того, чтобы стать одним из лучших. Не только в Англии, но и в мире.

"Может, один, может, полтора новичка", – Гвардиола рассказал о планах на конец трансферного окна

Единственная проблема заключается в том, что тренер не всегда включает его в стартовый состав.

Надеюсь, в будущем он будет прогрессировать. Он заслуживает того, чтобы проводить на поле все 90 минут, но он знает, за какую команду выступает и кто его конкуренты.

Он хорошо понимает ситуацию и прекрасно работает на каждой тренировке. Он знает, что я его ценю. Я здесь для того, чтобы помочь ему прогрессировать", – цитирует Гвардиолу Goal.com.

В прошлом сезоне АПЛ Фоден провел 13 матчей, в которых отметился одним голом.

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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Фил Фоден Фил Фоден
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