"Является ли Бернарду одним из лучших игроков АПЛ? Он лучший. Когда мы набрали 98 очков в чемпионате два или три года назад, он тоже был лучшим. Посмотрите видео, и вы увидите все.

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В матче с Астон Виллой это было невероятное завершение атаки. Гол был отличный, быстрый", – цитирует Гвардиолу The Sun.

Напомним, летом СМИ сообщали, что Бернарду близок к уходу из Сити. В нынешнем сезоне АПЛ португалец провел 13 матчей, в которых отличился 5-ю голами и ассистом.

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