"Да, Эрлинг Холанд будет в заявке. Он вернулся. Мы становимся сильнее, когда нам доступен весь состав, а Эрлинг – очень важный игрок для команды. Он чувствует себя хорошо", – сказал Гвардиола.

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Напомним, Холанд не играл с 6 декабря из-за травмы стопы. В текущем сезоне АПЛ норвежский форвард провел 15 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 4 результативных паса.

Матч Манчестер Сити – Бёрнли в рамках 22 тура АПЛ будет сыгран в среду, 31 января. Напомним, что Холанд является лучшим бомбардиром "горожан" в чемпионате Англии - на его счету 14 голов в 15 матчах.

Манчестер Сити прорвался в 1/8 финала Кубка Англии, дожав Тоттенхэм в конце встречи