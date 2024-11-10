"Горожане" под руководством испанского специалиста впервые проиграли четыре матча подряд во всех турнирах. Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гваридола на пресс-конференции сказал, что возможно другая команда выиграет АПЛ в этом сезоне.

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"Сегодня на пресс-конференции меня спросили, не конец ли это эпохи. Я знаю, что люди хотят этого. Чувствую это уже много-много лет. Возможно, после семи лет, когда мы выиграли шесть титулов чемпиона Англии, другая команда заслуживает победы в АПЛ. Посмотрим, что произойдет", – цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, Манчестер Сити имеет 23 балла после 11 туров. От Ливерпуля "горожане" отстают на пять баллов.

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