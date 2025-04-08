После объявления об уходе Кевина де Брюйне “горожане” начали активно искать замену легендарному полузащитнику. И одним из основных кандидатов на переход в Манчестер Сити стал Морган Гиббс-Уайт из Ноттингем Форест, сообщает авторитетный инсайдер Дэвид Орнштейн из The Athletic.

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Хосеп Гвардиола не первый год восхищается игрой "десятки" команды Нуну Эшпириту Санту и планирует подписать английского полузащитника уже следующим летом. Гиббс-Уайт может стать игроком, вокруг которого наставник "горожан" будет строить обновленную команду после провальной кампании 2024/25.

Напомним, что сенсационный Ноттингем Форест в текущем сезоне идет на 3 месте в турнирной таблице АПЛ после 31-го тура и имеет все шансы попасть в ЛЧ на следующий сезон.

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