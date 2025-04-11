Гвардиола нашел замену Де Брюйне в Италии –это звездный экс-подопечный Фонсеки
Полузащитник Милана Тияни Рейдерс может перейти в Манчестер Сити этим летом.
После официального объявления об уходе Кевина де Брюйне из Манчестер Сити Пеп Гвардиола начал активные поиски наследника бельгийского полузащитника.
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Одним из вероятных кандидатов может стать игрок Милана Тияни Рейндерс, сообщает Calcio Mercato.
Голландец перешел в "россонери" в 2023 году из АЗ Алкмар и стал лидером центра поля команды. А во время тренерства Паулу Фонсеки Рейндерс был едва ли не единственным светлым пятном в команде.
Добавим, что в текущем сезоне 26-летний полузащитник сыграл в 45 матчах за Милан. В его активе 13 голов и 4 ассиста во всех турнирах.
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