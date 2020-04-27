Гвардиола нашел себе нового преемника – он зажигал в Реале времен Моуринью

Главный тренер английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола продолжает поиски нового ассистента после ухода Микеля Артеты в лондонский Арсенал.

Правой рукой наставника "горожан" может стать Хаби Алонсо, утверждает Goal.

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Круг претендентов на должность нового ассистента Гвардиолы сузился до трех кандидатур. Кроме чемпиона мира-2010 есть варианты с руководителем академии Манчестер Сити Родолфо Бореллом и Доменеком Торреном, помогавшим культовому специалисту в Барселоне и Баварии. Хаби Алонсо, однако, является фаворитом, а Гвардиола уже лично контактировал с ним относительно потенциального сотрудничества.

Испанский экс-хавбек является воспитанником Реал Сосьедада. Также он выступал за Эйбар, Ливерпуль, мадридский Реал и Баварию. Именно в Мюнхене Хаби Алонсо играл под руководством Гвардиолы.

Свою тренерскую карьеру баск начал в мадридском Реале 2 года назад. За год он во главе Реала U-13 завоевал чемпионство Испании и возглавил дубль родного клуба. Под руководством Хаби Алонсо на вынужденную паузу Реал Сосьедад B ушел на 5-м месте Сегунды B.

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