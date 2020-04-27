toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Гвардиола нашел себе нового преемника – он зажигал в Реале времен Моуринью

10:28 88 Читати українською
Гвардиола нашел себе нового преемника – он зажигал в Реале времен Моуринью
Хаби Алонсо со штабом Гвардиолы / Getty Images

Главный тренер английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола продолжает поиски нового ассистента после ухода Микеля Артеты в лондонский Арсенал.

Правой рукой наставника "горожан" может стать Хаби Алонсо, утверждает Goal.

Манчестер Сити просил игроков удержаться от переписки с Гвардиолой после смерти матери испанца

Круг претендентов на должность нового ассистента Гвардиолы сузился до трех кандидатур. Кроме чемпиона мира-2010 есть варианты с руководителем академии Манчестер Сити Родолфо Бореллом и Доменеком Торреном, помогавшим культовому специалисту в Барселоне и Баварии. Хаби Алонсо, однако, является фаворитом, а Гвардиола уже лично контактировал с ним относительно потенциального сотрудничества.

Испанский экс-хавбек является воспитанником Реал Сосьедада. Также он выступал за Эйбар, Ливерпуль, мадридский Реал и Баварию. Именно в Мюнхене Хаби Алонсо играл под руководством Гвардиолы.

Свою тренерскую карьеру баск начал в мадридском Реале 2 года назад. За год он во главе Реала U-13 завоевал чемпионство Испании и возглавил дубль родного клуба. Под руководством Хаби Алонсо на вынужденную паузу Реал Сосьедад B ушел на 5-м месте Сегунды B.

Від ван Дейка до Пуккі, від екс-зірки Шахтаря до космічного партнера Ярмоли – MVP сезону в кожній команді АПЛ

blog_ava
Фонсека отказался от зарплаты в Роме на время карантина – экс-тренер Шахтера объяснил такое решение
00:34
75
Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Хаби Алонсо Хаби Алонсо Реал Сосьедад Реал Сосьедад Испания Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Евро-2020 может недосчитаться одного города-хозяина
    Євро-2020 — 26 апр185 Евро-2020 может недосчитаться одного города-хозяина
10
час
:
36
мин
Астон Вилла
22:00
Кристал Пэлас
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук