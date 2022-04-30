"Я всегда сочувствую проблемам Ливерпуля. Конечно, я все понимаю, но что я могу сделать? Ничего не изменится, потому что трансляторы думают, как увеличить количество зрителей. Сэр Алекс Фергюсон был самой влиятельной фигурой английского футбола, и он тоже жаловался на это.

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После матча с Атлетико в Мадриде через три дня мы играли на Уэмбли в полуфинале Кубка Англии против Ливерпуля. Челси на той неделе играл во вторник и мог бы свой матч Кубка Англии провести в субботу, но их поставили на воскресенье. Как думаете, трансляторы задумывались об этом? Нет, потому что в следующий вторник Ливерпуль играет с Манчестер Юнайтед. Все защищают свой бизнес, а мы адаптируемся.

Если бы я был недоволен, я отправился бы домой и не тренировал Манчестер Сити. Я поехал бы в лигу Мальдив, играл бы раз в неделю и очень комфортно чувствовал бы под кокосовыми пальмами", – цитирует Гвардиолу The Guardian.

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