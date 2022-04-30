Гвардиола нашел райское место работы для тех, кто жалуется на календарь АПЛ
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не склонен зацикливаться на вещах, которые от него не зависят.
"Я всегда сочувствую проблемам Ливерпуля. Конечно, я все понимаю, но что я могу сделать? Ничего не изменится, потому что трансляторы думают, как увеличить количество зрителей. Сэр Алекс Фергюсон был самой влиятельной фигурой английского футбола, и он тоже жаловался на это.
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После матча с Атлетико в Мадриде через три дня мы играли на Уэмбли в полуфинале Кубка Англии против Ливерпуля. Челси на той неделе играл во вторник и мог бы свой матч Кубка Англии провести в субботу, но их поставили на воскресенье. Как думаете, трансляторы задумывались об этом? Нет, потому что в следующий вторник Ливерпуль играет с Манчестер Юнайтед. Все защищают свой бизнес, а мы адаптируемся.
Если бы я был недоволен, я отправился бы домой и не тренировал Манчестер Сити. Я поехал бы в лигу Мальдив, играл бы раз в неделю и очень комфортно чувствовал бы под кокосовыми пальмами", – цитирует Гвардиолу The Guardian.
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