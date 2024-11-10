"Сейчас мы не можем отыграть 90 минут. Первый тайм был неплохим и мы сумели создать моменты втором. Мы снова проиграли. Почистим головы и вернемся после международного перерыва. Надеюсь, игроки будут в форме.

Историческое поражение Гвардиолы в видеообзоре матча Брайтон – Манчестер Сити – 2:1

Брайтон – хорошая команда. С тех пор, как здесь был Грэм Поттер, у них хорошие молодые игроки, хорошего качества. неприятно проигрывать два матча подряд. Должны вернуться на путь побед. Во втором тайме мы не смогли поддерживать ритм. Расписание матчей влияет на игровую форму.

Четыре поражения? Два в АПЛ. Надо считать победы и поражения, а мы много выигрываем", – цитирует наставника "горожан" BBC.

Брайтон одержал сенсационную победу над Манчестер Сити – Второй раз в истории Гвардиола потерпел четыре поражения подряд