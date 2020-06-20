Гвардиола нашел новую мотивацию для Манчестер Сити в АПЛ

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола неожиданно решил бороться за место в топ-4 АПЛ.

"Первые две игры очень важны, чтобы мы взяли свои очки и обеспечили себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне как можно быстрее.

Клоунада Давида Луиса и бесполезный героизм Лено в видеообзоре матча Манчестер Сити – Арсенал – 3:0

Чемпионскую гонку выиграл Ливерпуль, а за места в ЛЧ борются шесть-семь команд. Это как еще один титул, мы играли за четыре трофея в этом сезоне, к ним добавился еще один.

У нас 15-очковый отрыв от четвертого места, и победа над Арсеналом стала хорошим знаком", – цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.

После 29-ти туров АПЛ Манчестер Сити расположился на второй строчке, отставая от Ливерпуля на 22 очка.

Ман Сити разгромил Арсенал: дно "гуннеров", эпохальный провал Давида Луиса, топ-матч Лено, перформанс КДБ и Стерлинга