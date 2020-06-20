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Гвардиола нашел новую мотивацию для Манчестер Сити в АПЛ

15:45 - Читати українською
Гвардиола нашел новую мотивацию для Манчестер Сити в АПЛ
Хосеп Гвардиола / Фото The Times

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола неожиданно решил бороться за место в топ-4 АПЛ.

45+2’ Рахим Стерлинг
51’ Кевин де Брюйне
90+2’ Фил Фоден
 
Давид Луис 50’
45+2’ Рахим Стерлинг
50’ Давид Луис
51’ Кевин де Брюйне
90+2’ Фил Фоден

"Первые две игры очень важны, чтобы мы взяли свои очки и обеспечили себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне как можно быстрее.

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Чемпионскую гонку выиграл Ливерпуль, а за места в ЛЧ борются шесть-семь команд. Это как еще один титул, мы играли за четыре трофея в этом сезоне, к ним добавился еще один.

У нас 15-очковый отрыв от четвертого места, и победа над Арсеналом стала хорошим знаком", – цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.

После 29-ти туров АПЛ Манчестер Сити расположился на второй строчке, отставая от Ливерпуля на 22 очка.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Хосеп Гвардиола Манчестер Сити - Арсенал
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