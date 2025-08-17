"Первый тайм был хорошим, второй – нет. Это обычное дело в этой части сезона, но соперники были лучше во 2-м тайме.

Дубль Холанда и гол+пас нового героя в видеообзоре матча Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 4:0

Рейндерс по-настоящему хорош. Прекрасный игрок, он с самого начала произвел впечатление. Благодаря своей скорости Тияни может помочь в оборонительных действиях в полузащите. Он может страховать защитников в зонах, которые мы иногда позволяем освобождать. В Милане он был великолепен, как и в сборной. Мы знали, что в ближайшие годы он станет одним из лучших игроков Сити.

Качество игры Шерки в финальной трети поля, на ограниченном пространстве – это уникально. Его креативность поражает. Впереди еще много лет и тяжелых матчей. Нам нужно качество и чистый талант, и у Райана он есть.

Траффорд? Это прекрасная история – он пришел в академию молодым. Он провел очень хорошую игру, сделал хороший сейв, был заметен в воротах. Он проделал невероятную работу в Бернли. В конце концов клуб решил вернуть его", – цитирует Гвардиолу BBC.

Манчестер Сити разгромил Вулвз благодаря перфомансу дебютантов – дубль Холанда, Рейндерс приобщился к трем голам