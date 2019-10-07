Гвардиола: Нам лучше не думать об отрыве Ливерпуля

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола считает, что его подопечным не стоит зацикливаться на отрыве Ливерпуля в турнирной таблице АПЛ.

"Ливерпуль не теряет очки по многим причинам. Но лучше об этом не думать. Лучше думать о следующем матче.

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Плохие дни случаются у всех, нам не стоит на этом зацикливаться. В последний период мы играли немного нервно, это вылилось в плохой матч против Вулверхэмптона. Но до завершения чемпионата еще много туров, поэтому не думаю, что нам стоит заранее делать трагедию из нашего отставания", – цитирует испанца Sky Sports.

Напомним, после восьми туров АПЛ Манчестер Сити отстает от Ливерпуля уже на 8 очков.

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