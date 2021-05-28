На пресс-конференции перед финалом Лиги чемпионов между Челси и Манчестер Сити испанского специалиста спросили относительно его будущего. Пеп ответил утвердительно и однозначно.

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"Я останусь в Манчестер Сити. Уверен в этом. Что бы завтра не случилось. Победа или поражение в финале не изменит моего будущего", – цитирует Гвардиолу Фабрицио Романо в своем Twitter. Ранее информировалось, что президент Барселоны Жоан Лапорта стремится вернуть Хосепа в Испанию, а сам наставник якобы готов покинуть Манчестер Сити.

"Горожане" в сезоне 2020/21 стали чемпионами АПЛ, а еще один трофей могут завоевать завтра, 29 мая. Стартовый свисток финального матча Лиги чемпионов прозвучит в 22:00.

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