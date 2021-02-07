"Мы очень хорошо начали матч. Мы не можем играть так, как играет Ливерпуль. Манчестер Сити проводит матчи в более медленном темпе. Надеюсь, в следующий раз мы сможем победить здесь с болельщиками на трибунах. Энфилд всегда поражает, но с фанатами эти матчи еще больше запоминаются.

Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:4 – видео голов и обзор матча

Для нас это важнейшая победа. Очередные важные три очка. Но я беру во внимание тот факт, что мы выиграли после того, как допустили ошибку у своих ворот и пропустили гол с пенальти. То, как мы отреагировали на пропущенный гол, имеет огромное значение.

Фил Фоден – футболист, который очень хорошо держит мяч, он очень агрессивный, но в то же время еще так молод. Когда он играет широко, ему становится легче. Со временем он будет учиться играть по-другому. Он прекрасно действовал во время второго и четвертого голов. Мы знаем, что он огромный талант, но он все еще молод и, надеюсь, он понимает, что ему есть куда расти.

Это важная победа, но сейчас февраль. Конечно, отрыв до пятого места сейчас большой, и это означает, что мы близки к попаданию в Лигу чемпионов на будущий сезон. 10 побед подряд в этот период сезона – это нечто исключительное. Сегодня самое время поговорить об этом, но уже завтра мы готовимся к следующему матчу", – сказал Гвардиола в эфире BT Sport.

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