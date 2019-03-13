Гвардиола: Надеюсь, Бавария пройдет Ливерпуль

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между Баварией и Ливерпулем.

"Я извиняюсь перед англичанами, но хочу, чтобы Бавария прошла дальше. Я был частью этого клуба и провел там три невероятных года. Я люблю Мюнхен и у меня там много друзей.

Бавария – Ливерпуль: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Это очень сложная игра для обоих, но я симпатизирую Баварии, и надеюсь, что они смогут пройти дальше", – цитирует Гвардиолу Goal.com.

Напомним, что вчера Манчестер Сити под руководством Гвардиолы уничтожил Шальке (7:0), а Зинченко отличился ассистом.