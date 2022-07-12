Испанец беззаботно ехал на велосипеде по переулку в центре Манчестера, когда его начал преследовать слишком возбужденный фанат. Мужчина вел прямую трансляцию и очень хотел сделать совместное фото со звездой.

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"Йоу, Пеп, давай сфотографируемся. Эй, Пееееп! Вы все должны это увидеть. Да давай сфотографируемся, чего ты убегаешь? Я просто хочу одно фото, бро. Нет-нет, ты не можешь убежать. О, Боже! Всего одно фото, это все, что я хочу", – примерно такими комментариями сопровождалась погоня. В конце концов Гвардиола остановился и выполнил просьбу фаната, хотя и без улыбки.

Добавим, что следующий сезон для Ман Сити стартует 30 июля матчем за Суперкубок Англии против Ливерпуля.

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