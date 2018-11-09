Гвардиола: Мы с Моуринью – хорошие ребята, а результат матча ничего не решит в чемпионской гонке

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от манчестерского дерби, которое состоится уже в это воскресенье.

"Независимо от результата матча Манчестер Юнайтед останется в чемпионской гонке. Выбыть из борьбы за титул в ноябре? Это невозможно. Они показали, что после тяжелого периода идут на поправку.

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Манчестер Юнайтед – великий клуб с большим менталитетом. С тех пор как мы приехали сюда, пытаемся убедить своих игроков, этот клуб никогда не сдается.

Конечно, матчи с претендентами на титул являются особыми, поскольку, если вы побеждаете, они проигрывают. Но сейчас только ноябрь, возможно, игра на Олд Траффорд будет более решительной.

Мои отношения с Жозе Моуринью? Мы оба хорошие ребята, даже больше, чем вы думаете", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.