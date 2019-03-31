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Гвардиола может возглавить клуб МЛС – интересные детали контракта с Манчестер Сити

13:42 99 Читати українською
Гвардиола может возглавить клуб МЛС – интересные детали контракта с Манчестер Сити
Хосеп Гвардиола / фото из соцсетей

Следующим местом работы главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы может стать команда из США.

В подкасте The Transfer Window английский журналист Ян МакГарри сообщил, что Хосеп Гвардиола возглавит клуб MLS, когда закончит работать с Манчестер Сити.

Гвардиола договорился с Ювентусом, я могу снова это подтвердить, – журналист

По информации журналиста, 48-летний испанский тренер имеет возможность, закрепленную в его контракте, тренировать Нью-Йорк Сити после того, как его период в Манчестере закончится.

Этому должен способствовать тот факт, что City Football Group владеет обоими клубами. Кроме того, Гвардиола уже имеет квартиру в Нью-Йорке, где он часто проводит свой отпуск.

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Теги
Мир Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола МЛС Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
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