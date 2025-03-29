Федерация футбола Бразилии рассматривает наставника Манчестер Сити Пепа Гвардиолу на роль нового тренера национальной сборной, сообщает 90MIN.

Анчелотти снова попал на радар сборной Бразилии – у наставника Реала есть серьезный конкурент

После увольнения Доривала Жуниора из-за ужасного поражения против Аргентины (1:4) в отборе на ЧМ-2026, бразильцы пытались договориться с Карло Анчелотти о назначении летом. Но итальянец все еще хочет остаться в Реале, поэтому Бразилия быстро нашла альтернативу.

Добавим, что Хосеп Гвардиола может покинуть Манчестер Сити независимо от предложения бразильской сборной. Испанский наставник проводит плохой сезон с "горожанами", вылетев в плей-офф ЛЧ от Реала и идя на 5 месте в турнирной таблице АПЛ.

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