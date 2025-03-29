Гвардиола может покинуть Манчестер Сити для работы в сборной – этой команде уже отказал Анчелотти
Пеп Гвардиола может возглавить сборную Бразилии после увольнения Доривала Жуниора.
Федерация футбола Бразилии рассматривает наставника Манчестер Сити Пепа Гвардиолу на роль нового тренера национальной сборной, сообщает 90MIN.
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После увольнения Доривала Жуниора из-за ужасного поражения против Аргентины (1:4) в отборе на ЧМ-2026, бразильцы пытались договориться с Карло Анчелотти о назначении летом. Но итальянец все еще хочет остаться в Реале, поэтому Бразилия быстро нашла альтернативу.
Добавим, что Хосеп Гвардиола может покинуть Манчестер Сити независимо от предложения бразильской сборной. Испанский наставник проводит плохой сезон с "горожанами", вылетев в плей-офф ЛЧ от Реала и идя на 5 месте в турнирной таблице АПЛ.
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